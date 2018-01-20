二十万吃货的精神故乡

以前总认为能喝醉是一件幸福的事情，那意味着身边有一个让你不介意展露出醉酒窘态的人。后来看酒场上百样的醉态人生，才发现原来大家都把愁苦喝进肚子里了。 喝酒，本就应该是一件快乐的事，言笑晏晏，一杯复一杯。如不喝不痛快的李白，酒入豪肠，七分酿成了月光，剩下的三分啸成剑气。人生本就不易，短短几个秋，那就不醉不罢休。 今天是周六，照例给大家带来一篇旧文。 ——深夜君

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看《水浒传》时，觉得最爽快的是武松他老人家，进店便开口：只管大碗筛酒来，洒家要喝个够。

后来问度娘，看马老师的《收藏马未都》节目，再查资料算是明白了酒要筛是有原因的。那时的酒是酿造得来，里面还有粮食的身影，需过过筛子方能饮得。想来大约那时的酒就是现代人类的米酒吧。有时闲坐了，想着武二郎、鲁达一干人等这样喝酒，倒是给了不得意的生活太多的诗意。也或者是我自是为吧。

蒸馏酒来了后。上世纪八十年代左右，喝酒还是要温一温的。为什么要温酒不得而知。记忆里姨哥来我家，或是家里长者有到，从来滴酒不沾的父亲会请客人自饮几杯。酒都是由母亲倒在一个无把酒器里，再用温水温着。饮者随饮随倒。若是水凉了，还要不时地换温水，使酒一直保持在一个适当的温度。 也在大酒场上见人喝醉，喝酒人的醉态也算见过几个。刚开始还文质彬彬的男男女女，几杯或者十几杯酒下肚后，现了原形，开启了酒后的节目。我这么说并不是说酒不好，或者说喝醉了酒不好。毕竟人在酒场，有许多事情自己控制不到，尤其是在中国文化的培育下，更是不能自持。

很欣赏自斟自饮，也羡慕千杯不醉的大酒者。其实说到心里。对于后者我是仰视人家的。想一个酒者，在一桌子人的中间，能久喝不倒，量多了也不过是话多了几句。不失态，仍能自控，多好。 但更喜喝多了酒后，各种醉态人生。不是我的人生想用酒麻木，而是喜欢人家那范儿，不管不顾，对人生，对人，对生活，对眼下自己会醉的酒场，皆是持开放着的状态。随他怎么样，喝醉也罢了。

我至今不能饮酒。或者说，我也不知自己的酒量几何。从未喝醉过，在家里的陪夫对饮，亦或是仅为娱乐小女，都不曾尝过醉酒的滋味。我这样，与其说是自持力了得，倒不如说是对这世界保持着高度的警惕，从不曾放开怀，与这世界和解过。 我这样孤独，这样喜欢着酒这种物质，却又矜持地与其保持着距离。有时把玩杯中物，感觉爱满满的，连自己都像是一杯已经发酵了酒一样，一杯酒下肚，却又无可无不可。

若是一桌人团坐，酒未开启，自先认输。不是不爱那瓶中物，而是怕那酒后的情形。小心而又敏感地保持着正襟危坐，与人群中，一直不出声地笑，不动声色地看别人喝酒出洋相，却也是深觉罪孽深重，也不明白为啥非要这众人皆醉我独醒的状态。在醉者中装一个醒者却又是一件多么痛苦的事。要在清醒的时候，看着别人把对生活怨言，不满，对自己的无能，对他的歉意全部倒出来，而我却不能借着酒力做任何一件事。想想这生活对我也是够严厉的。

但我最想的倒也不是坐在一桌子人中间享受一次醉酒。倒是如我儿时所见，能在自己的家中，与夫与女，温酒一壶，相醉一次，坦坦然然地相斟相饮，大醉而后哭笑一次，再无他求。

文 / 杨燕妃 图片 / Google图片（循CC协议使用） BGM / Lake And Ocean – The Coral Sea

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