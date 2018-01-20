生活苦甜，你还能躲进酒里

二十万吃货的精神故乡

曾经有个粉丝给我留言：如果因为一两次喝醉就放弃了喝酒，那你错过的是大半个人生。这句话打动过我，真真切切的。 我无数次幻想，在一个下雨的初秋，泡完温泉，然后坐在窗边喝一杯酒，这样的日子，该有无限惬意。然而要喝酒，就要懂酒，今夜深夜君带来一篇文章，也带来一本书，关于红酒的干货。照惯例记得看到文末，有赠书福利哈。 ——深夜君

－ 正文 －

朋友圈里的好友分为两类—— 爱喝红酒，和不喝红酒的。 不喝红酒的朋友正发愁着如何给生活增添点滋味，红酒爱好者们已经追寻着过节的气息，捉摸着去哪儿觅一杯肉桂味的热红酒。 爱酒者的夜晚从不孤单。 一杯红酒配电影，看什么都平添几分微醺。末了，还要用大诗人波德莱尔的诗句助兴： “每个人都应该经常沉醉，或沉醉于美酒，或沉醉于诗歌….” 被哲人学者的文思佳句反复赞咏的葡萄酒，是自然的馈赠，是葡萄糖和酵母，还有葡萄皮肉中那些被称作“多酚”与“芳香前体”的种种奇妙物质经过岁月之手点化后发生的奇迹般反应。

那么，红酒到底有什么魅力？ 听完关于红酒的这七件小事，你或许也会爱上她。

壹

她很脆弱， 却愿意把最天真的一面留给你

你们知道，红酒为何总是装在深色瓶中吗？

酿好的葡萄酒就像难以忍受日晒的美人，一旦长期受到日光或高瓦数白炽灯泡的灼灼炙烤，就会失色、变味，甚至产生一种臭烘烘的特殊气味，需要精心呵护。 而深棕色、绿色的酒瓶，能很好地减弱光线的影响。 所以红酒平时总是躲在深色瓶中小心翼翼生活，入杯时才亮出姹紫嫣红。

贰

越捉摸不透， 越欲罢不能

一瓶红酒，存放多久开瓶最合适？ 有的酿酒师会贴心地在酒标上注明“适饮时间”，比如：“可即饮，并且仍可存放5~8年”，“3年后开始进入适饮期，可存放15年”，等等。 可对于一些红酒、尤其是高端酒来说，适饮期难以捉摸，每一瓶都是疑问重重的探险。

这些高端酒，年轻的时候艰深难懂，香气不灿烂、口感不馥郁，待慢慢开放，到了四五岁或七八岁的年纪，则变得很美妙，似乎已经完全进入“适饮期”。 又过一段时间，它却忽然合上眼，打盹去了。如果不巧在此时开瓶，就会觉得它沉闷，毫无表现力。 小睡一段，几个月或几年，眼睛又睁开了，它越变越美、成熟冶艳。这样跳跃的“适饮期”，即使是专家大师，也难以押对宝。 经验尚少时，不大可能有这样的敏感来体会到某些红酒如人一般的任性多变。但这正是红酒为我们保留的秘密与惊喜，存在于未知的探索旅途中。

叁

对“年龄”或“年份”有执念？ “非年份型”也不是怪胎

首先要知道，葡萄酒正面标签上的年份数字，不是葡萄酒的“装瓶年份”，而是葡萄的“采摘年份”。如果没有这个年份数字，你拿到的一瓶很有可能就是混调不同年份基酒而成的“非年份酒”。

《王牌特工》剧照

年份牵动着葡萄成熟的好与坏。 对于年份酒来说，没有真正意义上的坏年份，只有是否重视“胎教”的酿酒人。 也千万别觉得“非年份酒”登不上大雅之堂，“非年份酒”不需要承担天气不好、收成不好的风险，风格质量反而更稳定。 说到底，葡萄园里下功夫的人家，不管是做年份酒还是做非年份酒都会出彩。如果土地里的活计不上心，后天再补救也得露马脚，一连几个年份都出不来好酒，调配到一起也强不到哪儿去。

肆

如果你喝过真的82年拉菲， 从此再也无法得过且过

这几年中国人喝掉的“82年拉菲”，据说已经远远超过了拉菲庄园1982年的产量。 拉菲是怎么火起来的？

《赌神》剧照

1989年的《赌神》里，发哥这句经典台词把“拉菲1982年份”红酒带到中国顾客的眼中。 这款红酒刚面世时，无数法国葡萄酒大咖并不看好它，因为波尔多（拉菲酒庄所在的地区）的1982年并不是一个经典意义上的“伟大年份”。很多“业内人士”认为它禁不起多年陈放。可是，当年才30啷当岁的美国人罗伯特.帕克放言称：No no no ！你们眼光太浅，假以时日，此酒必火！ 50%的天才加上50%的胆识，让“拉菲82”与“Robert Parker”一直红了三分之一世纪。 拉菲古堡葡萄酒的年产量在18万～24万瓶之间浮动。时至今日，真正的82拉菲还剩下多少？ 一位自称喝过真82拉菲的朋友这样说过：喝过不少葡萄酒，一直难辨好坏，自觉和酒无缘。可一口真拉菲，让之前的红酒都成为勉强。见识了真货后，再也无法随便喝喝、得过且过。

伍

把身份、态度和立场， 写在“脸”上

初识葡萄酒，大概会被形态各异的瓶形绕花眼：有的身材敦厚，有的纤长如细腰美人。 某种意义上，瓶型是她们身份、立场的标识。

红酒的基本瓶型有4种。4种基本瓶型都各自得名于一个葡萄酒大区。 从二分之一处开始细瘦上去的是纤长、优雅的阿尔萨斯之笛——阿尔萨斯瓶型；普罗旺斯瓶型走的是民俗风，和当地的薰衣草、橄榄树和大蒜一样，都具有浓郁的地方特色。

勃艮第瓶型的肚子更粗圆些，而波尔多瓶型“肩膀”明显，身体线条更显端方。 和时尚界的风向一致，瓶子越长、越瘦，就显得越时髦、越精致。同样的容量下，的肚子更粗圆些，而“肩膀”明显，身体线条更显端方。 在文人墨客心中，勃艮第瓶型与波尔多瓶型分别体现了“内陆文化”与“海派精神”。大家倾向于在前者身上嗅到内陆乡村的乡野味儿，而在最早为法国葡萄酒打开海外市场的波多尔酒瓶上看到更多“海派”色彩和时髦劲儿。

熟悉葡萄酒历史的内行们“观瓶识美酒”。红酒美人的眉眼之间，是地域风格、人文历史流变的风流酝酿。

陆

我该如何， 恰到好处地唤醒你的温柔？

醒酒，就是通过红酒与氧气的接触，唤醒酒中的柔顺香气。 而什么酒需要醒、如何醒，跟谈恋爱是一回事。打动冰山美人跟吸引活泼少女的方式大有径庭。同样，无差别去醒每一种酒，可能是用“粗鲁”的手段，抹杀红酒的万种温柔。

大部分低档酒直接倒进杯中喝即可。不是身子贱、不值得费周章，而是它们没有太多藏着掖着的优点，能够诱惑你的都已摆在明面。 但价格绝非是否醒酒的唯一标准。即使是同年龄、同档次的酒，若葡萄品种不同，规矩也得变。比如法国酒评家Michael Edwards说他不会醒上好的勃艮第红酒，怕失去其美妙香气和味道。 年轻的名酒如难以唤醒的美人，必须提前叫醒；而成熟巅峰期的名酒无需醒酒器，单宁的腰身就已柔软至恰到好处…与红酒交手，少不了反复了解、试探与尝试，才能进入单宁、产地、品种、年龄等种种复杂因素集结成的美妙世界。 愿你永远兴致盎然。

柒

余味， 只留给那有心人

悠长而又馥郁芬芳的余味是‘伟大葡萄酒’的定义。” “如果说，和谐和平衡是’好酒’的最重要衡量标准，那么，。” ——现代酿酒学之父埃米利▪佩诺在出版于1983年的名作《论葡萄酒的口味》（The Taste of Wine）中如是说。

《太阳的后裔》剧照

未经训练的味蕾可能会忽略葡萄酒口味层次上的差别，但余味是藏不住的。 低档的、品质平庸的葡萄酒在落口之后味道戛然而止，如同过山车从峰顶呼啸而下，然后…就没有然后了；而一款高品质红酒是“好”、“伟大”、还是“无与伦比”，一些品酒名家认为，余味的长度几乎是唯一也是最清晰的判断标准。 如何感受美酒的绵绵余味呢？不管你是老司机还是外行人，只要用心感受，都能有所体会。但若心有旁骛，或不留足够的时间去体会而立即品尝其他，这也是最容易错过的时刻。 一款酒需要至少几分钟才能充分展现自身。 电影片尾的“彩蛋”，是对守到散场灯亮的铁杆影迷的最佳报答。一支美酒的余味，也只留给经得起等待的有心人。

END

红酒的这些小秘密， 是她们跟爱酒者互相交换的热情与真心。 生活苦甜，幸运的是，我们还能躲进酒里。

文 / 刘佳，吴妍姝 图片 / 百度图片 BGM / try everything – shakira

你想与20万吃货分享你的美食故事吗？欢迎给我们投稿~投稿邮箱等待着你的故事：tougao@tonightfood.com（点击原文获得更多信息）

深夜谈吃 你与吃的故事，讲给世界听 q群：344547537 | 暗号「深夜君开门」