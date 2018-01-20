生活苦甜，你还能躲进酒里

我无数次幻想，在一个下雨的初秋，泡完温泉，然后坐在窗边喝一杯酒，这样的日子，该有无限惬意。然而要喝酒，就要懂酒，今夜深夜君带来一篇文章，也带来一本书，关于红酒的干货。照惯例记得看到文末，有赠书福利哈。
——深夜君
爱喝红酒，和不喝红酒的。
不喝红酒的朋友正发愁着如何给生活增添点滋味，红酒爱好者们已经追寻着过节的气息，捉摸着去哪儿觅一杯肉桂味的热红酒。
爱酒者的夜晚从不孤单。
一杯红酒配电影，看什么都平添几分微醺。末了，还要用大诗人波德莱尔的诗句助兴：
“每个人都应该经常沉醉，或沉醉于美酒，或沉醉于诗歌….”
被哲人学者的文思佳句反复赞咏的葡萄酒，是自然的馈赠，是葡萄糖和酵母，还有葡萄皮肉中那些被称作“多酚”与“芳香前体”的种种奇妙物质经过岁月之手点化后发生的奇迹般反应。
听完关于红酒的这七件小事，你或许也会爱上她。
壹
却愿意把最天真的一面留给你
而深棕色、绿色的酒瓶，能很好地减弱光线的影响。
所以红酒平时总是躲在深色瓶中小心翼翼生活，入杯时才亮出姹紫嫣红。
贰
越欲罢不能
有的酿酒师会贴心地在酒标上注明“适饮时间”，比如：“可即饮，并且仍可存放5~8年”，“3年后开始进入适饮期，可存放15年”，等等。
可对于一些红酒、尤其是高端酒来说，适饮期难以捉摸，每一瓶都是疑问重重的探险。
又过一段时间，它却忽然合上眼，打盹去了。如果不巧在此时开瓶，就会觉得它沉闷，毫无表现力。
小睡一段，几个月或几年，眼睛又睁开了，它越变越美、成熟冶艳。这样跳跃的“适饮期”，即使是专家大师，也难以押对宝。
经验尚少时，不大可能有这样的敏感来体会到某些红酒如人一般的任性多变。但这正是红酒为我们保留的秘密与惊喜，存在于未知的探索旅途中。
“非年份型”也不是怪胎
对于年份酒来说，没有真正意义上的坏年份，只有是否重视“胎教”的酿酒人。
也千万别觉得“非年份酒”登不上大雅之堂，“非年份酒”不需要承担天气不好、收成不好的风险，风格质量反而更稳定。
说到底，葡萄园里下功夫的人家，不管是做年份酒还是做非年份酒都会出彩。如果土地里的活计不上心，后天再补救也得露马脚，一连几个年份都出不来好酒，调配到一起也强不到哪儿去。
从此再也无法得过且过
拉菲是怎么火起来的？
这款红酒刚面世时，无数法国葡萄酒大咖并不看好它，因为波尔多（拉菲酒庄所在的地区）的1982年并不是一个经典意义上的“伟大年份”。很多“业内人士”认为它禁不起多年陈放。可是，当年才30啷当岁的美国人罗伯特.帕克放言称：No no no ！你们眼光太浅，假以时日，此酒必火！
50%的天才加上50%的胆识，让“拉菲82”与“Robert Parker”一直红了三分之一世纪。
拉菲古堡葡萄酒的年产量在18万～24万瓶之间浮动。时至今日，真正的82拉菲还剩下多少？
一位自称喝过真82拉菲的朋友这样说过：喝过不少葡萄酒，一直难辨好坏，自觉和酒无缘。可一口真拉菲，让之前的红酒都成为勉强。见识了真货后，再也无法随便喝喝、得过且过。
写在“脸”上
某种意义上，瓶型是她们身份、立场的标识。
从二分之一处开始细瘦上去的是纤长、优雅的阿尔萨斯之笛——阿尔萨斯瓶型；普罗旺斯瓶型走的是民俗风，和当地的薰衣草、橄榄树和大蒜一样，都具有浓郁的地方特色。
在文人墨客心中，勃艮第瓶型与波尔多瓶型分别体现了“内陆文化”与“海派精神”。大家倾向于在前者身上嗅到内陆乡村的乡野味儿，而在最早为法国葡萄酒打开海外市场的波多尔酒瓶上看到更多“海派”色彩和时髦劲儿。
恰到好处地唤醒你的温柔？
而什么酒需要醒、如何醒，跟谈恋爱是一回事。打动冰山美人跟吸引活泼少女的方式大有径庭。同样，无差别去醒每一种酒，可能是用“粗鲁”的手段，抹杀红酒的万种温柔。
但价格绝非是否醒酒的唯一标准。即使是同年龄、同档次的酒，若葡萄品种不同，规矩也得变。比如法国酒评家Michael Edwards说他不会醒上好的勃艮第红酒，怕失去其美妙香气和味道。
年轻的名酒如难以唤醒的美人，必须提前叫醒；而成熟巅峰期的名酒无需醒酒器，单宁的腰身就已柔软至恰到好处…与红酒交手，少不了反复了解、试探与尝试，才能进入单宁、产地、品种、年龄等种种复杂因素集结成的美妙世界。
愿你永远兴致盎然。
只留给那有心人
——现代酿酒学之父埃米利▪佩诺在出版于1983年的名作《论葡萄酒的口味》（The Taste of Wine）中如是说。
低档的、品质平庸的葡萄酒在落口之后味道戛然而止，如同过山车从峰顶呼啸而下，然后…就没有然后了；而一款高品质红酒是“好”、“伟大”、还是“无与伦比”，一些品酒名家认为，余味的长度几乎是唯一也是最清晰的判断标准。
如何感受美酒的绵绵余味呢？不管你是老司机还是外行人，只要用心感受，都能有所体会。但若心有旁骛，或不留足够的时间去体会而立即品尝其他，这也是最容易错过的时刻。
一款酒需要至少几分钟才能充分展现自身。
电影片尾的“彩蛋”，是对守到散场灯亮的铁杆影迷的最佳报答。一支美酒的余味，也只留给经得起等待的有心人。
是她们跟爱酒者互相交换的热情与真心。
生活苦甜，幸运的是，我们还能躲进酒里。
图片 / 百度图片
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