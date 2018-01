只知道Gucci卖包，不知道Gucci还卖包子 | 吃学英文

二十万吃货的精神故乡

作为一个只心系于吃喝的人,喜欢同样的衣服买很多件图个省事。可是这些天,闲着翻杂志的时候,看到佛罗伦萨的Pitti Uomo展会。然而,我又一次出类拔萃的越过了所有关于时尚的信息,读到了Gucci在展会上开的一家餐厅——Gucci Osteria.

脑海里电光火石的划过前天的一条新闻,讲明星们的餐厅到底谁做的好。朋友曾经调侃过,这年代啊,闲着无事你就去开餐厅啊。仿佛吃喝的事情,是无比的随心随性啊。其实Gucci早就在上海开过一家店,那是正儿八经吃饭的地方,彼时我几度听闻和路过,带着跨界皆玩票的态度,嗤之以鼻的路过。

今晚分享的这篇文章很简单,讲述的Gucci Osteria,说白了连个正经吃饭的地方都算不上。然而正是见过的东西越多,才越发冷静,有时候吃饭不仅仅是为了吃饭,总还有点别的东西……

译稿正文

在时尚圈里,人们常常宁愿忽略午餐的存在,也不乐意在其中消磨太多时光。但是自从Gucci也开了餐厅,时尚圈的美食世界瞬间变得不太一样了。

开在意大利佛罗伦萨的Gucci Osteria,是米其林三星主厨Massimo Bottura与Gucci创意总监Alessandro Michele联手打造的作品。

这个餐厅,位于佛罗伦萨旧宫,毗邻佛罗伦萨的韦奇奥宫和Gucci花园。在这个特立独行的空间里,意大利的米其林星厨贡献了最有代表性的意大利菜。

主厨Bottura曾任职于意大利摩德纳Osteria Francescana,这家餐厅荣膺米其林三星,且曾在2015年和2016年被评为世界最佳餐厅之一。

而在Gucci Osteria,主厨很自豪的说:“我们的厨房是各种感官的交汇之处,视觉听觉和触觉,在这里相得益彰。”

餐厅的内部,沿袭了Gucci一直以来的风格,设计装潢仿佛不停的在提醒着人们,佛罗伦萨是一个伟大的文化交流中心,特别是文艺复新时期。

绿色空间的墙壁上雕刻着金色的文字,写着“Canzona of the seven planets”,这是来自十五世纪意大利诗人Lorenzo de’ Medici所做的宴会嘉年华之曲。粉色系的盘子和大胆的纯色餐巾也颇有Gucci的审美之风。

菜单上的特色菜包含了花式汉堡(15欧元)、Chianina的热狗(15欧元)、猪胸肉蒸馒头(15欧元)以及必不可少的巴马干酪意式饺子(20欧元)。

这个餐厅从开张以来,就毫无疑问的成为了Instagram上的网红,对于钟爱Gucci魅力的人来说,这里有不可抵挡的吸引力。用餐之后,游客可以参观Gucci花园的展览。

你是如何看到明星或者时尚品牌跨界开餐厅的?

关于吃学英文

关于吃,国人有无数理由去支撑自己的民族自豪感。

我们做吃学英文的目的,不仅仅是为了几个简单的英文单词。文章的主笔是老外,自然我们想分享的,是外国人对食物的看法和玩法。所以若是观点不同,请不必慷慨激昂的狂喷。再者,食物无关政治,谢绝把政治世界的陈见带入美食里。